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Власти Оренбурга признали сложность ситуации в Орске

Мэр Оренбурга Салмин назвал ситуацию в Орске сложной

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Телеграм-канал «Салмин. Напрямую»

Мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале охарактеризовал ситуацию в Орске как сложную, в ближайшие дни местные жители не смогут вернуться в свои дома.

«В ближайшее время Урал может выйти из берегов», — написал он, добавив, что вода прибывает приблизительно по 5 см в час.

Согласно последней информации, уровень воды в реке Урал составляет 855 сантиметров, но вода будет прибывать, есть риск достижения критической отметки ночью.

Градоначальник обратился к жителям подтопленных районов с требованием «немедленно покинуть дома». По его словам, отказавшихся ждет принудительная эвакуация при участии полиции.

В сообщении также указывается, что с 6 апреля доступ на Набережную Урала в Оренбурге будет временно приостановлен в связи с подъемом уровня воды.

Накануне в городе Орск в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Местные жители говорят, что течь в ней была уже несколько дней. Перед этим соседнее водохранилище сбросило много воды, но власти говорили, что дамба выдержит. Сейчас ее пытаются срочно заделать, а людей эвакуируют. Мэр Орска сообщил, что ситуация непредсказуемая.

Ранее в интернете появилось видео из затопленного Орска.

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