Десятимиллионным гостем выставки «Россия» на ВДНХ стал житель Ярославля

Константин Панфилов из Ярославля, посетивший 6 апреля вместе с супругой Екатериной выставку «Россия», стал десятимиллионным гостем экспозиции. Об этом сообщили организаторы выставки.

«Для нас это абсолютно неожиданно — мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — поделился юбилейный гость.

Константин с супругой получили от дирекции выставки и «Росатома» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергоустановкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».

Во время поездки семья также сможет познакомиться со знаменитой Кольской атомной электрической станцией.

Также для юбилейного посетителя проведут тур по Мурманску и организуют экскурсию в Териберку. Организаторы предоставят гостю с женой проживание и оплатят проезд из Ярославля.

Ранее супруги никогда не были на русском Севере.

Гендиректор «ГлавСевморпути» Сергей Зыбко заверил, что организованная для Панфиловых поездка будет очень интересной.

«Вы посетите это историческое судно и действующий ледокол. Вам покажут системы управления, штаб морских операций — и вы увидите, как управляют флотом. Я уверен, что такой визит будет не только ярким воспоминанием, но и изменит вашу жизнь», — обратился Зыбко к юбилейному гостю.

Глава дирекции выставки Наталья Виртуозова напомнила, что 4 апреля организаторы выставки отметили пять месяцев с начала работы форума «Россия». По ее словам, секрет популярности выставки заключается в том, что ее делает вся страна.

«Мы объединились всей страной и показываем, чем гордимся. Здесь царит атмосфера любви и гордости — она и привлекает людей», — заявила Виртуозова.

Также она сообщила, что со дня на день выставка презентует новую яркую весенне-летнюю программу.

«Все у нас только начинается!» — отметила глава дирекции.

Напомним, девятимиллионную отметку выставка преодолела 20 марта — тогда юбилейным посетителем стал 14-летний Андрей Баторов.