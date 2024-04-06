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На Украине не исключили аварийные отключения электричества

Минэнерго Украины допустило аварийные отключения света по стране

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Anna Voitenko/Reuters

Минэнерго Украины сообщило, что в регионах страны в течении суток возможны аварийные отключения электричества. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В Минэнерго указали, что из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в течение нескольких часов применялись графики аварийных отключений света в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

За прошедшие сутки в Харьковской области по технологическим причинам выключались несколько высоковольтных воздушных линий, отключалось оборудование на высоковольтной подстанции. Из-за значительных повреждений оборудования в регионе будут применять графики почасовых отключений, без света остаются 300 тысяч потребителей.

31 марта «Укрэнерго» сообщало об аварийных отключениях света в Одессе после взрывов.

29 марта Минобороны России сообщило о нанесении «группового удара высокоточным оружием» по объектам украинской энергетики.

Также исполнительный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук говорил, что около 80% мощностей компании повреждены или уничтожены из-за взрывов, которые произошли в последние две недели марта.

Ранее ВС РФ ударили по местам расположения обученных летать на F-16 летчиков.

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