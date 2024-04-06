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Врачи спасли младенца с батарейкой в желудке

В Тюмени десятимесячный ребенок проглотил батарейку

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Здравоохранение Тюменской области/VK

В Казанском районе Тюменской области врачи достали батарейку из желудка десятимесячного ребенка. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

В приемное отделение больницы села Казанское был доставлен десятиместный младенец, ребенок с трудом дышал, сильно кашлял и вел себя беспокойно. В ходе обследования медики обнаружили в желудке маленького пациента инородное тело — круглую батарейку.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, опасный предмет удалось извлечь. Батарейка не успела нанести существенного вреда здоровью ребенка.

Врачи отметили, что подобные инородные тела, попадая в пищеварительный тракт, представляют серьезную опасность. Агрессивный желудочный сок может быстро повредить тонкую металлическую оболочку элемента питания, в результате она прилипает к стенке пищевода, желудка или кишечника, вызывая химический ожог и перфорацию стенок органов.

Ранее четырехлетний мальчик наелся гидрогелевых шариков и попал в больницу.

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