Напавший на Чибиса мужчина был трезвым в момент нападения

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов заявил перед судебным заседанием, что был трезвым в момент нападения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам нападавшего, он работает на железной дороге и не пьет алкоголь. У него нет семьи, а всю свою жизнь он прожил в Апатитах.

«Я был на больничном. Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие — не знаю, врач прописал», — сказал Быданов.

До этого он заявил, что не готовился к нападению.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает.

Нападавшего задержали на месте, при этом он был ранен в ногу. Подозреваемый в преступлении, местный житель Александр Быданов в прошлом уже привлекался к ответственности за нападение с холодным оружием — тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений.

Ранее раненого губернатора Мурманской области навестили в больнице дочь и жена.