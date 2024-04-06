В Симферополе четырехлетний мальчик сбежал из дома, пока его мать спала

В Симферополе сотрудник Росгвардии нашел четырехлетнего мальчика, бродящего по улице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Симферополе четырехлетний мальчик ушел на самостоятельную прогулку без присмотра взрослых, ребенка во дворах жилых домов заметил сотрудник Росгвардии.

Мужчина подошел к мальчику и спросил, где его родители, ребенок рассказал, что отец был на работе, а мать спала, ему стало скучно, он собрался и ушел гулять. Росгвардеец сообщил о произошедшем в полицию, которые установили место проживания юного путешественника и вернули его матери.

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