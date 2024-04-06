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Суд решил провести закрытое заседание по делу о нападении на Андрея Чибиса

Заседание по избранию меры пресечения для напавшего на Чибиса закрыли для СМИ

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Лев Федосеев/ТАСС

Выездное заседание Апатитского городского суда по избранию меры пресечения для мужчины, совершившего покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пройдет в закрытом формате. Об этом заявил судья Александр Тимченко, передает ТАСС.

До начала слушания судья обратился к журналистам с просьбой покинуть зал заседания. Аналогичное требование было адресовано представителям общественности.

«Судом принято решение рассмотрения данного ходатайства в закрытом судебном заседании», — пояснил Тимченко.

При этом он добавил, что сотрудников СМИ пригласят на оглашение итогов слушания.

4 апреля Андрей Чибис провел встречу с жителями города Апатиты, после завершения которой на него с ножом напал 42-летний Александр Быданов. Мужчина ранил главу региона в живот, в связи с чем ему понадобилась срочная операция. Позже стало известно, что угроза жизни губернатору Мурманской области отсутствует.

Сотрудникам Росгвардии удалось задержать злоумышленника на месте. В своих первоначальных показаниях гражданин заявил, что решился на такой шаг из-за «голоса в голове». Но впоследствии он признался в личной неприязни к Андрею Чибису.

При этом отмечалось, что Александру Быданову изберут меру пресечения прямо в больнице. В настоящее время он проходит лечение, так как получил пулевое ранение при задержании.

Ранее попавшего в больницу Андрея Чибиса навестили супруга и дочь.

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