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Обвиняемый в нападении на губернатора Чибиса согласился извиниться

Напавший с ножом на губернатора Чибиса заявил, что сожалеет и готов извиниться

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Лев Федосеев/ТАСС

Житель Апатит Александр Быданов, которого обвиняют в нападении c ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил в больнице, что готов принести извинения главе региона за свои действия. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, готов ли он принести извинения Чибису за нападение вечером 4 апреля, обвиняемый, находящийся на больничной койке, сначала ответил «нет».

Однако сразу после мужчина сказал «да, да, да, конечно, сделаю». Быданов объяснил, что сначала не услышал вопроса.

Заседание суда по избранию меры пресечения подозреваемому проходит в выездном режиме — не в здании суда, а в больнице. Решение связано с тем, что напавший на главу региона был ранен при задержании и пока не может покидать больничной палаты.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает.

Нападавшего задержали на месте, при этом он был ранен в ногу. В задержании, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, главную роль сыграл сотрудник Росгвардии. Быданов в прошлом уже привлекался к ответственности за нападение с холодным оружием — тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений.

Ранее губернатор Чибис рассказал, кому благодарен за помощь в задержании нападавшего.

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