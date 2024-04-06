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В Новосибирской области избили участника СВО, который защитил работницу кафе

В Новосибирской области участник СВО заступился за сотрудницу кафе и был избит

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 Global Look Press

В Новосибирской области конфликт с участием военного в кафе закончился уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Правоохранители узнали о произошедшем из социальных сетей. По сообщениям СМИ, инцидент произошел в селе Репьево. Посетители кафе совершили «противоправные действия» в отношении работницы, после чего за нее заступился участник СВО. В результате между военным и мужчинами возник конфликт.

«В ходе возникшего конфликта мужчина ударил участника специальной военной операции, потерпевшему причинены телесные повреждения», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

Ситуацией заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить доклад о ходе расследования. Также ему доложат об установленных обстоятельствах.

Ранее в Батайске оштрафовали блогера, оскорбившего участника СВО во время стрима.

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