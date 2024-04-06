В Архангельской области 27 человек лишились дома после пожара

В Архангельской области пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в поселке Боброво. Специалистам поступило сообщение о том, что на первом этаже горит квартира. Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил уже весь подъезд и кровлю.

«Возникла угроза перехода на соседние дома и хозяйственные постройки. Объявлен ранг 1-бис», – сообщили в МЧС.

В результате сотрудникам ведомства удалось спасти троих человек, им оказывается вся необходимая помощь. Помимо этого, специалистам удалось предотвратить взрыв газового баллона.

Для тушения привлекли 30 человек и восемь единиц техники. Чтобы ликвидировать возгорание и защитить соседние дома подали семь пожарных стволов.

Локализовать пожар удалось только спустя несколько часов. Дом полностью сгорел.

В местном доме культуры развернули пункт временного размещения для жильцов дома. Вопрос о предоставлении маневренного фонда находится на контроле администрации.

Как сообщает прокуратура региона, без жилья остались 27 человек, среди них четыре ребенка.

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