Опубликовано видео из затопленного Орска

В соцсетях опубликовали ролик, на котором, предположительно, группа людей проплывает по территории Орска в Оренбургской области в момент затопления города из-за прорыва дамбы. Ролик опубликовал в том числе в Telegram-канале издания «Подъем».

«Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо. Но ничего, Сань, не сделаешь. У людей у всех тут жопа», — говорит мужчина, записывающий вертикальное видео со смартфона.

В этот момент мужчина показывает один из домов, который почти полностью под водой, видна только крыша здания.

«Жизнь продолжается, что ни случилось бы. Но дом просто в воде, его в принципе совсем нету», — добавил автор ролика.

После этого мужчина в лодке рассматривает улицу, черты которой различимы только из-за наличия столбов с линиями электропередач.

«Вот эта улица, но тут все дома у вас уплыли», — заключил оператор, обращаясь, вероятно, к другу по имени Александр, для которого и снимал этот ролик.

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу. Мэр Орска Василий Козупица утром 6 апреля констатировал, что уровень воды на реке Урал стал критичным.

Половина микрорайона Старый город на территории Орска оказалась затоплена. По словам градоначальника, прогноз неблагоприятный и ситуация в городе продолжит ухудшаться. Также власти Орска призвали граждан срочно эвакуироваться с территории города.

Ранее в Оренбургской области рассказали о работе ТЭЦ на фоне подтопления.