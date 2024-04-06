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В Санкт-Петербурге усилили меры безопасности

Администрация Петербурга усилила меры безопасности в местах скопления людей

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Правительство Санкт-Петербурга распорядилось усилить меры безопасности в местах массового пребывания людей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Смольного.

В заявлении отмечается, что решение было принято в ходе внеочередного совместного заседания Оперативного штаба Санкт-Петербурга и городской Антитеррористической комиссии. Совещание состоялось 5 апреля.

«Глава государства поставил задачу вывести на новый уровень обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания. Мы принимаем дополнительные меры», — прокомментировал губернатор населенного пункта Александр Беглов.

При этом в пресс-службе Смольного уточнили, что власти ввели постоянный контроль за работой спортивных комплексов и торгово-развлекательных центров (ТРЦ). То же касается различных социальных и культурных учреждений, общественного транспорта.

Как рассказали представители правительства Санкт-Петербурга, в настоящее время руководство города разрабатывает дополнительный комплекс антитеррористических мер. Текущая ситуация требует от властей повышенной активности при решении вопросов, связанных с противодействием террористической и экстремистской деятельности.

«Обеспечение безопасности объектов и мест массового пребывания должно быть приоритетом в работе руководителей всех уровней. Формальный подход недопустим», — добавил Беглов.

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