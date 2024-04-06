В Орске около 600 домов подтоплены после прорыва дамбы

В Орске Оренбургской области после прорыва дамбы подтоплены около 600 домов на девяти улицах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, в настоящее время вода продолжает прибывать в старую часть города, где преимущественно расположен частный сектор.

5 апреля в городе Орск в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Местные жители говорят, что течь в ней была уже несколько дней. Перед этим соседнее водохранилище сбросило много воды, но власти говорили, что дамба выдержит. Сейчас ее пытаются срочно заделать, а людей эвакуируют. Мэр Орска сообщил, что ситуация непредсказуемая.

Позднее пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области сообщала, что в пунктах временного размещения в Орске собрались 235 человек.

В Орске отключили электричество в подтопленных районах.