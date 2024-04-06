Часть системы пожаротушения в «Крокусе» не сработала после начала пожара

Часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка в «Крокус сити холле», не сработала после возникновения пожара. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

«Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», — сказал источник.

Представитель экстренных служб рассказал агентству, что система в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре и запустила оповещение внутри здания.

Источник предположил, что мог не сработать датчик в осциллирующей системе пожаротушения, расположенной по периметру всего зала.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

До этого сообщалось, что отделочные материалы на стенах зрительного зала «Крокус Сити Холла» могли способствовать распространению огня после устроенного террористами поджога.

Ранее было названо число пострадавших в «Крокусе», которые остаются в больницах.