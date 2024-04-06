В Гидрометцентре спрогнозировали паводки в России

В более чем 30 регионах России ожидаются проблемы в связи с половодьем. Об этом РИА Новости заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До середины следующей недели в центре европейской России сложная ситуация. Практически все субъекты Центрального федерального округа сейчас на грани — сложное половодье», — рассказал Вильфанд.

Основной причиной сложной ситуации с половодьем стали температурные рекорды, которые многократно были побиты в начале весны.

До этого в пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили, что более 90 жителей Орска, включая 40 детей, доставлены из зоны риска в пункты временного размещения (ПВР) после прорыва дамбы.

5 апреля в городе Орск в Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Местные жители говорят, что течь в ней была уже несколько дней. Перед этим соседнее водохранилище сбросило много воды, но власти говорили, что дамба выдержит. Сейчас ее пытаются срочно заделать, а людей эвакуируют. Мэр Орска сообщил, что ситуация непредсказуемая.

Ранее житель Орска показал последствия паводка.