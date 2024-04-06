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Юрист предупредил об опасности внезапных «переводов из ниоткуда»

Адвокат Данилов: мошенники могут воспользоваться ошибочным переводом на карту

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Shutterstock

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов рассказал агентству «Прайм», что перевод на банковскую карту «денег из ниоткуда» является поводом насторожиться, так как он несет хлопоты и неприятности.

Адвокат пояснил, что если речь не идет о подарке, возврате долга или о другом неожиданном доходе, а о ошибочном переводе, деньги необходимо вернуть. В противном случае человека, получившего такой перевод, могут обвинить в необоснованном обогащении. Юрист добавил, что затягивание с возвращением может усугубить проблему, так как с человека по суду н потребуют е только всю сумму, но и проценты.

«Так, если вам по ошибке пришло 100 тысяч рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3 978,14 рублей», — предупредил Данилов, добавив, что средства нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами.

По словам юриста, мошенники могут также проворачивать трюк с «деньгами из ниоткуда». Чтобы обезопасить себя, возврат средств лучше осуществлять через банк, с помощью заявления о возврате ошибочного перевода.

До этого сообщалось, что мошенники массово создают фишинговый сайты, которые имитируют оформление сервиса «Яндекс.Услуги», чтобы атаковать россиян.

Ранее россиян предупредили о мошеннических атаках от имени стримера Mellstroy.

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