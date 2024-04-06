Юрист предупредил об опасности внезапных «переводов из ниоткуда»

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов рассказал агентству «Прайм», что перевод на банковскую карту «денег из ниоткуда» является поводом насторожиться, так как он несет хлопоты и неприятности.

Адвокат пояснил, что если речь не идет о подарке, возврате долга или о другом неожиданном доходе, а о ошибочном переводе, деньги необходимо вернуть. В противном случае человека, получившего такой перевод, могут обвинить в необоснованном обогащении. Юрист добавил, что затягивание с возвращением может усугубить проблему, так как с человека по суду н потребуют е только всю сумму, но и проценты.

«Так, если вам по ошибке пришло 100 тысяч рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3 978,14 рублей», — предупредил Данилов, добавив, что средства нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами.

По словам юриста, мошенники могут также проворачивать трюк с «деньгами из ниоткуда». Чтобы обезопасить себя, возврат средств лучше осуществлять через банк, с помощью заявления о возврате ошибочного перевода.

До этого сообщалось, что мошенники массово создают фишинговый сайты, которые имитируют оформление сервиса «Яндекс.Услуги», чтобы атаковать россиян.

Ранее россиян предупредили о мошеннических атаках от имени стримера Mellstroy.