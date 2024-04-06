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В Орске увеличат число спасателей из-за прорыва дамбы

МЧС сообщило об увеличении группировки спасателей после прорыва дамбы

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Сергей Никифоров/РИА Новости

Группировка сотрудников МЧС, которые ликвидируют последствия прорыва дамбы в Орске, будет увеличена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

»МЧС России увеличило группировку сил и средств для ликвидации порыва дамбы в Орске Оренбургской области... На месте работает аэромобильная группировка МЧС России. Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, в том числе 30 плавсредств и высокопроходимый плавающий транспортер», — заявили в пресс-службе МЧС.

На данный момент, по данным МЧС, в пунктах временного размещения, куда переместили жителей пострадавших районов, находятся 135 человек, в том числе — 55 детей.

До этого мэр города Василий Козупица заявил, что местную дамбу в городе Орск Оренбургской области прорвало в двух местах.

Мэр Орска добавил, что жителей пострадавших районов вывозят либо в пункты временного размещения, либо в безопасные районы Нового города, который не пострадал от подтоплений.

Ранее мэр Орска призвал горожан к эвакуации.

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