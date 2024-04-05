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Арестованный за педофилию свердловчанин приставал к девятилетней дочери, угрожая ей ножом

Многодетный отец из Свердловской области начал приставать к дочери с девяти лет

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Depositphotos

Многодетный отец, арестованный в Свердловской области за педофилию, начал домогаться дочери, когда ей было девять лет. Об этом она рассказала «Четвертому каналу».

Как сообщается, пострадавшим от сексуального насилия сестрам сейчас 10, 15 и 17 лет. Одна из дочерей педофила рассказала, что отец стал приставать к ней, когда ей было всего девять-десять лет. При этом мужчина угрожал девочке оружием.

«Он подошел с ножом и пригрозил, что убьет. Он был очень пьяный, я сопротивлялась… Очень много ревела», — поделилась пострадавшая.

Отец, по ее словам, утверждал, что готовит детей «к взрослой жизни». Из-за выбранного педофилом метода воспитания девочки лишились девственности после пятого и шестого класса. Они боялись сообщить кому-то о насилии, так как мужчина запугивал их.

По данным СМИ, житель города Богданович насиловал детей на протяжении девяти лет, с 2015 года. Всего в семье задержанного восемь детей, знакомые охарактеризовали мужчину как «спокойного, уравновешенного человека».

В конце марта 34-летнего мужчину арестовали, на суде он признал свою вину.

Ранее в Москве две девушки обвинили отца в многолетнем сексуальном насилии.

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