Влюбленная пара рассталась, потому что девушка сходила на массаж

Девушка рассказала, что после сеанса массажа ее бросил бойфренд, с которым она встречалась два года. Свою историю она опубликовала на платформе Reddit.

Недавно 22-летняя девушка записалась на массаж в салон красоты, в котором обычно ей делают эпиляцию. Она предполагала, что массаж будет делать девушка, потому что никогда не видела там сотрудников мужского пола. Тем не менее услугу ей в итоге оказал именно мужчина. Об этом она затем рассказала своему бойфренду. По словам девушки, молодой человек обиделся, услышав правду, так как не хотел, чтобы к ней прикасались другие мужчины.

«Если бы он пошел на массаж, а там была бы только девушка, мне было бы все равно. Потому что в конце концов это их работа», — написала автор публикации.

В комментариях большинство людей поддержали позицию девушки и сочли поведение ее бойфренда странным.

«Похоже, у него проблемы с доверием», «Это твое тело. Почему он чувствует себя некомфортно? Интересно, выберет ли он мужчину в качестве массажиста для себя самого?», «Твой парень слишком неуверен в себе, чтобы быть во взрослых отношениях», — поделились мнением комментаторы.

Позже девушка рассказала читателям, что рассталась со своим молодым человеком.

«Мы поговорили, и у нас возникло недопонимание по поводу массажа. <...> Я не думаю, что он такой уж злой и токсичный человек. Он не был идеальным, как и я. Мы расстались из-за других вещей, которые произошли, и просто в целом я устала от ссор и переживаний, которые привели к разрыву. Это не было грязным расставанием», — заверила она.

Ранее бывший бойфренд украл из дома американки унитаз после расставания.