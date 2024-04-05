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Командира ВСУ заочно осудили на пожизненный срок

В ДНР суд заочно осудил на пожизненный срок комбата морпехов ВСУ Кириленко

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно осудил на пожизненный срок командира батальона 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Александра Кириленко за приказ подчиненным расстрелять жителя Мариуполя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Как заявили в ГВП, 4 марта 2022 года Кириленко, находясь на командном пункте батальона, расположенном в здании перинатального центра в Мариуполе, приказал своим подчиненным убить мирного жителя, поскольку решил, что тот может раскрыть расположение боевых позиций ВСУ. В тот же день двое подчиненных комбата доставили мужчину на боевую позицию батальона, где каждый выстрелил в него из автоматов АКС-74.

Подполковник признан виновным в подстрекательстве к убийству по мотивам ненависти и вражды и в применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте. 5 сентября 2022 года его объявили в международный розыск. Железнодорожный суд Ростова-на-Дону 22 сентября того же года заочно арестовал Кириленко.

До этого Верховный суд ДНР приговорил двух морпехов Вооруженных сил Украины к 26 и 28 годам за расстрел жителей Мариуполя.

Ранее суд в ДНР вынес приговор командиру роты ВСУ.

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