В Орске устраняют прорыв в дамбе

В пресс-службе МЧС Российской Федерации заявили, что спасатели с муниципальными службами Орска проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва, из зоны возможного подтопления эвакуируют жителей. Об этом сообщает РИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что в городе усилена группировка спасателей МЧС, которые совместно с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению прорыва.

В публикации отмечается, что работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом. Кроме того, проводится подворовый обход и эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения.

До этого стало известно, что дамбу прорвало в Орске Оренбургской области, проводится эвакуация жителей.

В поселке Первомайский на окраине Орска в зоне подтопления оказались уже несколько улиц, сообщил «Газете.Ru» местный житель Владимир и предоставил видео, снятое у его дома. По словам мужчины, вода продолжает прибывать.

5 апреля глава МЧС России Александр Куренков отдал распоряжение об отправке в Оренбургскую область сотрудников двух передовых спасательных отрядов для борьбы с паводком. До этого в Орске начали эвакуировать людей из-за угрозы прорыва дамбы на реке Урал. Отмечается, что для вывоза граждан, неспособных передвигаться самостоятельно, будут выделены специальные автобусы.

Ранее в Оренбургской области началась эвакуация населения.