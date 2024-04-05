Воздушную тревогу отменили в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоге в Севастополе. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал губернатор.

Также Развожаев предупредил, что дым, который наблюдался в районе Севастопольской бухты, является табельным средством маскировки, которые используют военные.

В 19:35 мск 5 апреля Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе.

1 апреля Развожаев заявил, что на входе в Севастопольскую бухту проводят учебные стрельбы с применением реактивных бомбометов.

Таким образом он предупредил жителей города, с чем могут быть связаны громкие звуки.

В районе Северного мола тренировка по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), в том числе с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения.

28 марта в районе Стрелецкой и Камышовой бухт в Севастополе проходили учения, в том числе с применением стрелкового оружия. В районе Северного мола проводилась тренировка по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО).

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.