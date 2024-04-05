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Пытавшиеся помочь подсудимым свидетели ответят в суде за дачу ложных показаний

В Саратовской области будут судить мужчин, которые пытались обмануть суд

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Depositphotos

Жителей Саратовской области, пытавшихся помочь оказавшимся на скамье подсудимых знакомым, будут судить за ложные показания. Об этом говорится на сайте прокуратуры региона.

По версии следствия, двое мужчин, имевшие статус свидетелей по уголовному делу, допрашивались в марте 2023 года в Вольском районном суде.

Зная об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, они сообщили суду вымышленные сведения, чтобы помочь своим знакомым, оказавшимся на скамье подсудимых. Тем не менее озвученную свидетелями информацию суд признал ложной, и пытавшиеся оправдать приятелей мужчины сами стали фигурантами уголовных дел.

Они, как уточнили в прокуратуре, также будут рассмотрены в Вольском районном суде Саратовской области.

Ранее порномодель попыталась выкупить возлюбленного из тюрьмы и сама оказалась за решеткой.

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