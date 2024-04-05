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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал губернатор.

Он также добавил, что дым в районе Севастопольской бухты возник из-за использования военными табельных средств маскировки.

1 апреля Развожаев заявил, что на входе в Севастопольскую бухту проводят учебные стрельбы с применением реактивных бомбометов.

Таким образом он предупредил жителей города, с чем могут быть связаны громкие звуки.

В районе Северного мола тренировка по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), в том числе с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения.

28 марта в районе Стрелецкой и Камышовой бухт в Севастополе проходили учения, в том числе с применением стрелкового оружия. В районе Северного мола проводилась тренировка по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО).

В начале марта Развожаев предупредил севастопольцев, чтобы они не боялись громких звуков в городе, связанными с учениями Черноморского флота.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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