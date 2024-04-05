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Участника СВО заподозрили в убийстве двух мужчин в Ростовской области

В жестоком убийстве двух мужчин в Ростовской области подозревается участник СВО

Одним из подозреваемых в жестокой расправе над главным инженером и рабочим сельхозкооператива «Верхоломов» в Зимовниковском районе Ростовской области стал участник СВО. Об этом сообщает издание 161.ru со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Сейчас правоохранители проверяют на причастность к убийству 32-летнего жителя поселка Новопривольный. Мужчина принимал участие в специальной операции и был неоднократно судим. В совершении тяжкого преступления подозревается еще один гражданин, также не раз попадавший в поле зрения органов внутренних дел. Его личность еще устанавливается. Однако известно, что не так давно он привлекался к административной ответственности за драку, закончившуюся поножовщиной, а в 2014 году попал под суд за угон автомобиля.

2 апреля убитые направились в сторону Волгодонска и не вышли на связь с родственниками. Те заволновались и обратились в полицию. Позже правоохранители обнаружили 41-летнего мужчину связанным по рукам и ногам, у него было перерезано горло и отрезаны уши. Тело лежало в багажнике машины «Митсубиси Аутлендер», принадлежавшей инженеру, — авто полицейские достали со дна реки Сал. Неподалеку была найдена еще одна машина — ВАЗ 21200. Она принадлежала коллеге инженера, 52-летнему Юрию Московому. Его тело со следами насильственной смерти было обнаружено последним.

Следователи возбудили дело по статье об убийстве двух и более лиц. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее российский военный выстрелил в упор в посетителя ночного клуба, который заступился за девушку.

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