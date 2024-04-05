Психолог назвал бессмысленными советы поехать на природу страдающим депрессией

Советы чаще выбираться на природу, заниматься спортом и побольше общаться с близкими и друзьями, которые дают людям, страдающим депрессией или эмоциональным выгоранием, являются бессмысленными. Об этом в беседе с Общественной службой новостей заявил кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс. Он подчеркнул, что многие и так понимают пользу от таких действий и по возможности их совершают.

При этом, по его словам, для человека, погрязшего в депрессии, осознание того, что он не в состоянии подняться с дивана, еще больше добавляет переживаний.

«По сути, человек находится в замкнутом круге. Ему нужны силы для того, чтобы гулять, заниматься спортом, правильно питаться и общаться, а у него эти силы забирают его хронические отрицательные эмоции. <...> И вот ему врачи постоянно говорят: «Начни это делать». А у него сил нет. Почему? Потому что он в депрессии», — отметил психолог.

По его мнению, лучшим решением проблемы является осознание того, что не само обстоятельство вызывает отрицательные эмоции, а отношение к нему. На отношение к жизни человек способен влиять, даже находясь в депрессии, заключил специалист.

Социальный психолог Майя Линдэ до этого объяснила, как правильно поддерживать близкого человека. По ее словам, даже при большом желании помочь в трудной ситуации можно допустить ошибку и в ответ получить лишь раздражение. Не стоит прибегать к критике, спорам, поиску виновных и повышенным тонам. Все это только отстранит человека и вызовет недоверие, подчеркнула эксперт.

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