Суд арестовал еще одного участника подготовки к теракту в «Крокусе»

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения еще одному участнику подготовки теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

В заявлении отмечается, что под стражей оказался уроженец Республики Таджикистан Шарипзод Мухаммад Зоир. Инстанция постановила арестовать мужчину на один месяц и 18 суток.

«Судом избрана мера пресечения <...> до 22 мая 2024 года», — говорится в публикации.

При этом в сообщении уточняется, что Мухаммад Зоир обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» должна была выступить группа «Пикник», однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались несколько вооруженных людей. Террористы открыли огонь по людям и начали бросать зажигательные шашки. В результате в концертном зале произошли взрывы и начался пожар.

Исполнителям теракта удалось скрыться с места преступления, но на следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали четырех фигурантов дела в Брянской области. Позже суд арестовал их до 22 мая текущего года.

Всего к текущему момент под стражу были взяты 14 человек. Более того, 4 апреля в трех российских городах — Москве, Екатеринбурге и Омске — задержали еще троих предполагаемых пособников боевиков. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее в мэрии Москвы рассказали, сколько человек потребовали выплаты после атаки на «Крокус Сити Холл».