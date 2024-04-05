Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах

Псковский городской суд удовлетворил ходатайство УФСБ России по региону и продлил арест гражданина, причастного к незаконной перевозке через госграницу РФ взрывчатки в иконах и церковной утвари. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Согласно решению суда, мужчине продлили срок содержания под стражей на два месяца — до 29 июня.

5 апреля стало известно, что производство по одному из фигурантов дела о провозе с Украины в Россию православных икон, начиненных взрывчаткой, — Хочбару Джамалову — прекращено.

При этом число фигурантов до этого официально не называли. В то же время известно о втором фигуранте Дмитрии Гратии, у которого есть как гражданство Российской Федерации, так и гражданство иностранного государства.

В начале апреля стало известно, что сотрудники ФСБ России нашли в автомобиле, который пытался пересечь участок латвийско-российской границы, православные иконы и церковную утварь со взрывчаткой иностранного производства. Сотрудник МВД РФ Дмитрий Белоцерковский заявил, что количества изъятого гексогена хватило бы, чтобы подорвать пятиэтажный жилой дом. Предполагается, что контрабанду хотели доставить в Москву с Украины через европейские страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали инцидент со взрывчаткой в иконах еще одним тревожным сигналом.