Власти Владимира рассказали, что им «рекомендовали» опубликовать ролик о западных гипнотизерах

Администрация Владимира не была автором ролика об «украинских и западных вербовщиках», которые гипнотизируют российскую молодежь. Об этом «Газете.Ru» сообщила и.о. начальника управления по связям со СМИ Юлия Жирякова. Она объяснила, что разместить видео в соцсетях администрации было рекомендовано на одном из совещаний с полицией, сам ролик был взят из интернета.

«Ролик администрация города готовила, он носил рекомендательный характер. Ролик был рекомендован на одном из совещаний, которое проходило сразу после того, как произошел теракт [в «Крокус Сити Холле»]. Ряду детей после тех страшных событий стали приходить рассылки с побуждениями к очень страшным действиям, носящим зачастую террористический характер. Было проведено совещание, где этот ролик был рекомендован к использованию. Официальный ресурс Владимира — не первый ресурс, который разместил этот ролик. Размещался он в том числе в таком Telegram-канале, как «Два майора». Именно оттуда этот ролик, со ссылкой на этот канал была рекомендация размещать. Насколько я понимаю, ролик даже включает в конце герб Ямало-Ненецкого округа. Не совсем понимаю, почему именно у города Владимира в официальном канале его увидели первым. Он размещался гораздо раньше в других каналах», — рассказала Жирякова.

В ролике используется фраза «Слава Украине», признанная «нацистской» на территории России. Однако Жирякова уверена, что видео нельзя считать пропагандой нацизма.

«Слава Украине» — фраза, которая там используется, которая является экстремистской в настоящий момент. Я не могу отвечать за авторство, но полагаю, что здесь не преследовалась пропаганда. Мы говорим наоборот о том, чтобы жители были осторожнее. Такие фразы, к сожалению, могут быть использованы при давлении на людей при рассылке. Но опять же, этот ролик был не наш. Ролик со ссылкой на «Два майора» был рекомендован. Там рекомендуется в подобных ситуациях, когда к чему-то очень плохому побуждают в плане совершения террористических актов, оперативно сообщать органам полиции, органам внутренних дел, надзорным органам», — заключила она.

До этого в официальных соцсетях мэрии Владимира был опубликован ролик об «украинских и западных вербовщиках», ищущих россиян для совершения терактов. В видео рассказывается о том, что для вербовки используются манипуляции, гипноз и шантаж, чтобы заставить жертв поджигать здания и подрывать ж/д пути.

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