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В России поставили памятник Пригожину и Уткину

Памятник Пригожину и Уткину появился в Горячем Ключе в часовне ЧВК «Вагнер»

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Телеграм-канал «ЧВК Вагнер. Сводки»

Памятник основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину появился в принадлежащей компании часовне в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Фотографии опубликовал Telegram-канал «ЧВК «Вагнер». Сводки».

Скульптор изобразил в полный рост Пригожина, который держит в руке рацию. Позади него стоит Уткин с автоматом.

На постаменте высечены слова «первому» и «девятому» — позывные Пригожина и Уткина в ЧВК. Ниже указаны номера их жетонов — М-3308 и М-0209.

Часовня, где установили монумент, располагается в лесной местности у въезда в город, она открылась в 2018 году. Также на территории находятся мемориальный комплекс и кладбище.

До этого на месте крушения самолета, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер», появился памятник. На гранитном обелиске изображена эмблема со звездой и мечами, рядом установлен флаг с эмблемой военной компании.

Самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, на борту которого находились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, разбился недалеко от населенного пункта Куженкино Тверской области вечером 23 августа.

Ранее суд вынес приговор бывшему члену ЧВК «Вагнер», который растлил 10-летнюю девочку.

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