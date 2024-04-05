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Эпидемиолог оценил, угрожает ли россиянам новый вирус из Японии

Эпидемиолог Новоселов: новый японский вирус СТШ может появиться в России

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Shutterstock

Синдром стрептококкового токсического шока (СТШ), распространившийся в Японии, теоретически может добраться до России. Об этом Сиб.фм рассказал эпидемиолог, кандидат медицинских наук Яков Новоселов.

«При современном развитии инфраструктуры и коммуникаций, любой вирус неизбежно, довольно в короткие сроки, будет распространен по всему миру. По поводу опасности — каждый год к нам приходят новые вирусы, это происходит столетиями. Например, грипп каждый год новый», — отметил эпидемиолог.

Новоселов добавил, что у российских специалистов пока нет данных об особенностях японского вируса. Он выразил надежду, что по тяжести заболевание можно будет сравнить с обычным гриппом.

Синдром токсического шока вызывается бактериальными токсинами, при заражении инфекцией у пациента могут наблюдаться лихорадка, сыпь, шелушение кожи, снижение артериального давления.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «Болезнь Х» может оказаться каким-либо старым вирусом, который мутировал и приобрел новые свойства, либо вирусом, который перешел от животного к человеку. По ее мнению, он также может относиться к совершенно новым инфекциям, или к вирусам, преодолевшим межвидовой барьер.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали отравление БАДом десятков людей в Японии.

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