Врач заявил о важности употребления огурцов, помидоров и картофеля

В рационе обязательно должны присутствовать огурцы, помидоры и картофель, если нет никаких противопоказаний. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Огурцы содержат много воды и клетчатки, что стимулирует секреторную функцию желудочных желез и улучшает пищеварение. Они также богаты калием, натрием, кальцием, магнием и витамином C, что придает им дегидратационные свойства и укрепляет иммунную систему», — рассказал Неронов.

Что касается помидоров, продолжил врач, они являются низкокалорийным продуктом, богатым витаминами А и С, а также антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений.

Картофель же содержит много крахмала и клетчатки, что помогает улучшить работу кишечника. Также он богат витаминами C и B6, добавил специалист.

Британские диетологи Роб Хобсон и Гюнтер Кунле до этого рассказали, что комбинированные блюда из белка и овощей способствуют лучшему насыщению и нормализации работы кишечника.

По словам доктора Кунле, специалиста в области диетологии из университета Рединга в Лондоне, важной частью полноценного, правильного обеда является овощной салат. Для его приготовления можно использовать любые овощи. Диетолог отдает предпочтение перцу, кукурузе, огурцам, моркови и авокадо.

Ранее россиянам предрекли снижение цен на овощи в пять раз.