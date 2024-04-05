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В МЧС РФ предупредили о возможном ухудшении лесопожарной обстановки

МЧС РФ спрогнозировало тяжелую ситуацию с лесными пожарами в майские праздники

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Depositphotos

Ситуация с лесными пожарами на территории РФ может обостриться во время майских праздников. Об этом в ходе пресс-конференции с журналистами предупредил начальник главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС страны Александр Лекомцев, передает ТАСС.

Представитель ведомства отметил, что в начале мая многие люди поедут на дачи и на природу. Из-за этого в РФ может заметно ухудшиться лесопожарная обстановка, подчеркнул он.

«Начало, первая декада мая будут тяжелыми в плане лесопожарной обстановки», — сказал Лекомцев.

В конце марта вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что лето 2024 года может оказаться более пожароопасным по сравнению с предыдущим годом. По ее словам, сложности могут начаться уже в апреле. При этом некоторые российские регионы все еще не готовы к подобным чрезвычайным ситуациям, рассказала заместитель председателя правительства.

Она уточнила, что в первую очередь речь идет о Калининградской и Курганской областях. Также это относится к Удмуртской и Омской областям, Республике Алтай и Еврейской автономной области.

Ранее в систему мониторинга лесных пожаров Московской области внедрили искусственный интеллект (ИИ).

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