На борту самолета из Пхукета в Сочи произошло задымление во время вылета

Самолет авиакомпании Azur Air задымился при попытке вылета из Пхукета в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, самолет должен был вылететь в 14:35 по местному времени, но во время попытки взлета в салоне Boeing 767 появился дым.

Среди пассажиров началась паника, взлет остановили, а людей эвакуировали. Вылет задерживается как минимум на несколько часов, заключил канал.

До этого стюардесса потеряла сознание во время полета из Санкт-Петербурга. Стало известно, что Boeing-738 вечером 2 апреля вылетел из Пулково рейсом в Красноярск. На борту было 162 пассажира и пять членов экипажа. Примерно через час пути старшей бортпроводнице стало плохо. Девушка внезапно потеряла сознание.

Пилот решил вернуться в Петербург. Он развернулся в районе города Вельска Архангельской области и направился обратно. Около 22:15 стюардессу уже осматривали врачи в Пулково.

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