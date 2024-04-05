Врач объяснила, какие супы могут навредить желудку

Крепкие наваристые бульоны не рекомендуется есть каждый день, потому что они увеличат нагрузку на пищеварительную систему и могут привести к дисбалансу в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом «Пятому каналу» в Международный день супа рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук и автор книг о правильном питании Марина Копытько.

По ее словам, такие бульоны имеют высокую калорийность и повышенное содержание жира. Кроме того, врач советует с осторожностью есть супы, содержащие зажарку на масле, потому что она не приносит пользы организму и существенно увеличивает количество калорий и жира в блюде. Эксперт предупредила, что такие супы могут негативно сказаться на самочувствии людей с заболеваниями ЖКТ, например, гастритом, панкреатитом и другими.

Копытько также не советует подвергать супы длительной термообработке, потому что это не позволит сохранить витамины и микроэлементы в овощах.

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