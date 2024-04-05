Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, какие супы могут навредить желудку

Врач Копытько: наваристые супы могут навредить желудку

close
100%
Shutterstock/Gorloff-KV

Крепкие наваристые бульоны не рекомендуется есть каждый день, потому что они увеличат нагрузку на пищеварительную систему и могут привести к дисбалансу в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом «Пятому каналу» в Международный день супа рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук и автор книг о правильном питании Марина Копытько.

По ее словам, такие бульоны имеют высокую калорийность и повышенное содержание жира. Кроме того, врач советует с осторожностью есть супы, содержащие зажарку на масле, потому что она не приносит пользы организму и существенно увеличивает количество калорий и жира в блюде. Эксперт предупредила, что такие супы могут негативно сказаться на самочувствии людей с заболеваниями ЖКТ, например, гастритом, панкреатитом и другими.

Копытько также не советует подвергать супы длительной термообработке, потому что это не позволит сохранить витамины и микроэлементы в овощах.

Исследование аналитиков АТОЛ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что самым популярным супом у россиян является «Суп-лапша». Доля покупок этого супа за 2022-2023 годы составила 19%.

Ранее врач объяснил, как правильно готовить полезный мясной бульон для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами