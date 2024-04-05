Тело инженера российского сельхозкооператива с отрезанными ушами нашли под Ростовом

В Ростовской области нашли тело главного инженера сельхозкооператива «Верхоломов» Андрея Ликольда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Правоохранители обнаружили 41-летнего мужчину связанным по рукам и ногам, у него было перерезано горло и отрезаны уши. Тело лежало в багажнике машины «Митсубиси Аутлендер», принадлежавшей инженеру — авто полицейские достали со дна реки Сал. Неподалеку была найдена еще одна машина — ВАЗ 21200. Она принадлежала коллеге инженера, 52-летнему Юрию Московому. Самого мужчины внутри не было, его поиски продолжаются.

По данным канала, 2 апреля мужчины направились в сторону Волгодонска и не вышли на связь с родственниками. Те заволновались и обратились в полицию.

Ранее в Приморье полицейские накрыли наркопритон.