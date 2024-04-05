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Во Всероссийском обществе глухих озвучили ущерб из-за махинаций руководства

Во Всероссийском обществе глухих заявили, что ущерб по делу о растрате «значительно» вырастет

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Pixabay

Финансовый ущерб из-за махинаций руководства Всероссийского общества глухих (ВОГ) составил 217 млн. рублей и может «значительно» вырасти. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе организации.

«Насколько нам известно, предварительный объем ущерба по уже установленным фактам преступления по части 4 статьи 160 УК РФ составляет приблизительно 217 миллионов рублей. Однако расследование продолжается и выявляются новые эпизоды преступных действий. Поэтому мы уверенно можем сказать, что ущерб составляет значительно больше указанной суммы. 217 миллионов – это сумма ущерба по самым скромным и максимально подтвержденным подсчетам. Об общей сумме ущерба можно будет говорить тогда, когда будут установлены все факты преступлений и расследована вся преступная деятельность руководителей ВОГ», — сообщили в пресс-службе Всероссийского общества глухих.

По версии следствия, члены руководства общества избавлялись от якобы непрофильных активов, продали несколько зданий организации по существенно заниженной цене, что привело к убыткам в размере более 200 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Растрата в особо крупном размере». Проведены обыски в квартирах и офисах в Москве, Казани, Новосибирске, Твери, Омске и Калининграде.

О задержании руководства ВОГ стало известно 20 февраля. Среди задержанных оказались первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент, председатель Татарского отделения Венера Гаулстон, помощник президента Михаил Брагин, бывший вице-президент организации Вадим Иванченко и другие бывшие руководители и сотрудники организации.

Ранее экс-главу Всероссийского общества глухих Рухледева приговорили к 7 годам колонии.

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