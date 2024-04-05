В Белгороде объявили ракетную опасность

Сирены ракетной опасности сработали в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона призвал граждан соблюдать меры предосторожности и не подходить близко к окнам, если в данный момент они находятся дома. По словам Гладкова, лучше всего будет укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. В частности, подойдут ванная комната и коридор.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил губернатор.

Вечером 4 апреля на территории Курской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Глава региональной администрации Роман Старовойт рекомендовал жителям соблюдать осторожность и подчеркнул, что все системы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в состояние готовности.

Позже опасность атаки дронов объявили власти Белгородской области. В ночь на 5 апреля аналогичная ситуация произошла в Воронежской области. Тогда же местных жителей попросили следить за оповещениями от правительства и МЧС РФ.

Ранее глава Белгородской области рассказал, сколько детей уехали из региона в другие части страны.