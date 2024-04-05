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Стало известно, сколько домов в РФ оказались подтоплены из-за половодья

МЧС РФ: почти 2 000 жилых домов оказались подтоплены в результате половодья

Около 2 000 жилых домов, расположенных на территории РФ, оказались в зоне подтопления в связи с начавшимся весенним половодьем. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС страны.

По информации ведомства, на данный момент в 36 российских регионах наблюдается активная фаза развития весенних паводков. В том числе речь идет об Оренбургской и Самарской областях, а также Алтайском крае.

Всего из-за половодья подтопленными оказались более 1 970 жилых зданий. То же касается свыше 10 000 приусадебных участков, говорится в заявлении.

«Подтоплены <...> 190 низководных мостов, 120 участков автодорог», — добавили представители МЧС РФ.

К работе по ликвидации последствий паводков были привлечены более 3 000 сотрудников экстренных служб. Специалисты оказывают адресную помощь жителям подтопленных районов, снабжают людей продуктами и предметами первой необходимости. Кроме того, спасателям поручено организовать лодочные переправы в зонах половодья и отслеживать ситуацию при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее жители затопленного поселка в Московской области пересели с автомобилей на лодки.

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