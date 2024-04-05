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Медведев высказался о нападении на губернатора Мурманской области

Медведев поддержал губернатора Чибиса после нападения в Апатитах

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Павел Бедняков/РИА Новости

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого в ночь на 5 апреля совершили нападение. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Медведев пожелал губернатору Мурманской области Андрею Чибису побыстрее выздороветь, поправиться и вернуться в строй», — сообщили в секретариате замглавы Совбеза.

Руководитель регионального минздрава сообщил, что состояние Чибиса после нападения оценивается как тяжелое, но стабильное.

На чиновника неизвестный напал с ножом и ранил его в живот после встречи с избирателями в Апатитах. Главе региона провели операцию. Нападавшего задержали на месте, он ранен в ногу. По предварительным данным, это местный житель, ранее привлекавшийся к административной ответственности, но не состоящий в ПНД, хотя в своих первоначальных показаниях он якобы называл мотивом нападения некий «голос в голове».

Сразу после нападения пострадавший оставался в сознании и смог даже сам дойти до машины, его оперативно доставили в Апатитско-Кировскую больницу, где провели операцию, которая длилась более часа. Пресс-служба губернатора сообщила, что угрозы его жизни нет.

Ранее Слуцкий рассказал, что значит для всех жителей России нападение на Чибиса.

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