Сооснователь «Квартала 95» раскритиковал «отмену» русской культуры на Украине

Сооснователь «Студии Квартал-95» Борис Шефир раскритиковал кампанию против русского языка и культуры на Украине. Об этом он заявил в интервью украинскому отделению «Радио свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

«Люблю русскую культуру, русский язык. Не могу смотреть, как на Украине разрушают памятники Пушкину. Для меня это глупость», — заявил он.

Предприниматель рассказал, что на текущий момент не имеет никаких контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на его звонки глава государства не отвечает. Также он выразил надежду, что в перспективе Москва и Киев выстроят прекрасные отношения.

30 марта Владимир Зеленский уволил с должности своего первого помощника брата Бориса — Сергея Шефира.

30 марта «Украинский институт национальной памяти» назвал уроженца Киева, писателя Михаила Булгакова «символом российской имперской политики», вместе с композитором Михаилом Глинкой и поэтом Иосифом Бродским.

До этого бюст генсека Советского Союза Леонида Брежнева разрисовали в Днепропетровской области Украины, уроженцем которой он был.

Ранее в Харькове переименовали 18 связанных с Россией топонимов.