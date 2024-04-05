Аналитики выяснили, представители каких профессией чаще всего покупают элитное жилье

Чаще всего жилье бизнес- и комфорт-класса покупают IT-специалисты, предприниматели, представители здравоохранения, государственного и муниципального управления. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наиболее часто жилье бизнес- и комфорт-класса покупают в ипотеку представители IT-сферы — сотрудники крупных IT-компаний, программисты и аналитики. Их доля составляет 21% от общего числа покупателей квартир бизнес-класса и чуть меньше — 16% — от общего числа покупателей жилья в комфорт-классе. Предприниматели и владельцы бизнеса в сфере торговли — еще одна категория покупателей, кто наиболее часто приобретает квартиры в бизнес- и комфорт-классе, их доля составляет 13%.

На втором месте по доле покупок в бизнес и комфорт сегментах — представители здравоохранения, государственного и муниципального управления, юридической сферы — на них приходится около 8% покупок. Чуть реже жилье бизнес- и комфорт-класса приобретают люди из науки и образования, а также промышленности: металлургии, добывающей, легкой и пищевой. Их доля среди покупателей не превышает 5%.

Эксперты рассказали и о том, какие квартиры чаще всего приобретают за наличные, без привлечения кредитных средств.

Без оформления ипотеки квартиры приобретают чаще всего предприниматели и представители топ-менеджмента: генеральные директора и руководители, предприниматели и менеджеры по продажам, юристы и финансовые директора, IT-специалисты и аналитики данных.

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