Россиян предупредили о продуктах, от которых быстро растет вес

Некоторые продукты питания отличаются особенно высокой калорийностью, и чтобы не набрать лишний вес, рекомендуется внимательно следить за их потреблением. О том, какие продукты, в том числе полезные, следует ограничить в своем рационе, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Губарева.

По ее словам, продукты, которые могут привести к быстрому набору веса, условно можно разделить на две категории. Первая — те, которые являются обязательной частью здорового рациона, но имеют высокую энергетическую плотность. К ним относятся: орехи и семечки; растительные масла (подсолнечное, кукурузное, оливковое, тыквенное и т.д.); авокадо.

«Все они богаты полезными жирами, но одновременно с этим содержат большое количество калорий, что при чрезмерном употреблении может способствовать увеличению массы тела. Именно поэтому количество этих полезных продуктов в рационе необходимо контролировать. Рекомендовано употреблять не более 3 порций растительных масел и авокадо в день. Одна порция — это 1 столовая ложка растительного масла, 1 половинка небольшого авокадо. Рекомендованное количество орехов и семечек — 1 горсть в день», — рассказала врач.

Вторая категория — продукты высокой степени обработки, которые, как правило, содержат большое количество соли, сахара и насыщенных жиров, и не являются частью сбалансированного рациона.

К ним специалист отнесла: сладкие напитки; шоколад и конфеты; мед, сиропы; хлебо-булочные изделия, такие как пироги, пирожки и т. д.; кондитерские изделия (торты, пирожные, печенья); картофельные и кукурузные чипсы; мороженое; десерты; фаст-фуд (бургеры, картофель фри, наггетсы, пицца и т. п.); мясные продукты (колбасы, ветчина, бекон).

«Рацион, содержащий большое количество продуктов с высокой степенью переработки не обеспечивает организм всеми необходимыми витаминами, минералами, а также клетчаткой, необходимыми для здоровья. Кроме того, употребление большого количества жиров, сахара и соли оказывает серьезное влияние на здоровье, в том числе повышает риски развития ожирения среди взрослых и детей», — предупредила эндокринолог.

В связи с этим она посоветовала употреблять продукты из второй категории как можно реже и в небольших количествах. При этом, по ее словам, важно оценивать свой рацион, как единое целое.

«То есть, если вы планируете съесть десерт, сделайте основной прием пищи более легким, например, замените гарнир на салат с большим количеством овощей, во избежание превышения рекомендованного дневного калоража и набора лишнего веса», — посоветовала врач.

Важный пункт, на который она также обратила внимание, — способ приготовления пищи.

«Отдавайте предпочтение запеканию, тушению, варке или приготовлению на пару. Если все же вы планируете приготовить жареное блюдо, готовьте в посуде с антипригарным покрытием, которая позволяет минимизировать количество масла для жарки или не использовать его вовсе. Так вы сможете снизить калорийность готового блюда и меньше рискуете набрать лишний вес», — подчеркнула Губарева.

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