Стало известно, в каких городах в России можно недорого отдохнуть на майских

С 1 марта по 1 апреля 2024 года число бронирований в гостиницах выросло на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Оборот платежей увеличился более чем вдвое, плательщиков стало на 78% больше. Средний чек тоже вырос — на 37%, до 12 302 рублей. Это показало исследование ЮMoney и «Суточно.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным аналитиков ЮMoney, в этом году россияне планировали отдых на майские праздники уже в марте. С 1 марта по 1 апреля 2024 года число бронирований в санаториях и домах отдыха выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Оборот платежей увеличился в два раза, а число плательщиков — более чем вдвое. При этом средний чек сократился почти на треть, до 9 373 рублей.

«В майские праздники популярны путешествия по стране. И за последние годы россияне привыкли, что хорошие места в отелях и выгодные предложения по пакетным турам быстро заканчиваются, поэтому их нужно «ловить» еще за месяц до поездки. В первый месяц весны 2024 года число бронирований авиабилетов выросло на 49% по сравнению с 2023 годом. Оборот платежей увеличился на 65%, а средний чек вырос на 10% и составил 11 148 рублей», — прокомментировала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

За тот же период число бронирований в турагентствах выросло на 69% год к году. Оборот стал в два раза больше, а количество плательщиков увеличилось на 41%. Средний чек составил 4 834 рубля, что на 17% больше, чем в марте 2023 года.

В рейтинг самых доступных городов для отдыха на майские праздники попал Пятигорск — аренда здесь стоит в среднем 3 405 рублей за сутки. Далее идут Краснодар (3 030 рублей), Екатеринбург (3 310 рублей), Смоленск (3 190 рублей) и Дербент (3 374 рубля).

«Спрос на майские очень высокий. Но основное число бронирований еще впереди — обычно пик приходится на период перед самыми праздниками, во второй половине апреля. Сейчас лучшее время, чтобы успеть забронировать хорошие варианты по приемлемым ценам. К слову, хозяева посуточного жилья не стали сильно поднимать ценник: по сравнению с обычными выходными он выше всего на 10-15%», — рассказал Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру».

В среднем аренда жилья на майские праздники стоит в России 4 400 рублей за сутки. Россияне снимают квартиры и апартаменты в среднем на четверо суток и тратят на размещение около 17 600 рублей — это на 10% больше, чем во время прошлогодних праздников.

Чаще всего на майские туристы бронируют посуточное жилье в Санкт-Петербурге, Казани, Минске и Сочи, а также в Москве, Нижнем Новгороде, Зеленоградске, Калининграде, Кисловодске и Волгограде.

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