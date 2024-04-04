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В Мурманске задержали мужчину, который пытался драться с сотрудниками поликлиники

Мурманчанин устроил дебош в медучреждении, провоцируя драку с медперсоналом

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Shutterstock

В Мурманске задержали местного жителя, который пытался подраться с медиками. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по области.

Инцидент, как следует из заявления на сайте ведомства, произошел 4 апреля в стенах поликлиники, расположенной на проспекте Героев-Североморцев. Днем туда, отреагировав на сигнал «Тревога», прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Оказалось, что один из посетителей медучреждения пытался вывести сотрудников на конфликт и мешал нормальной работе организации. По словам одного из врачей, мужчина громко матерился, размахивал руками и пытался затеять драку с медицинским персоналом. На замечания он не реагировал и прекращать дебош не собирался.

Силовикам удалось обезвредить 44-летнего мурманчанина, затем он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Причины произошедшего выясняются.

Ранее врачи из Ишимской больницы обезвредили вооруженного ножницами мужчину.

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