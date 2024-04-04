Напавшего на губернатора Мурманской области ранили

Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, ранен в ногу при задержании. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что нападавшего задержали после того, как он ударил чиновника ножом в живот. Мотивы нападения пока неизвестны.

Информацию о нападении подтвердили в пресс-службе главы региона. Инцидент произошел на выходе их здания ДК «Строитель». Также сообщалось, что после нападения чиновник самостоятельно дошел до автомобиля. В настоящее время он находится в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.

1 апреля стало известно, что по факту подрыва автомобиля с замруководителя центра по обслуживанию образовательных организаций Валерием Чайкой в городе Старобельске ЛНР возбуждено уголовное дело.

5 февраля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ заявил, что в городе Симферополе было предотвращено покушение на представителя местных органов власти. Сотрудники спецслужбы задержали трех мужчин, которые намеревались подорвать автомобиль чиновника.

Ранее суд в Крыму признал местного жителя виновным в покушении на госизмену.