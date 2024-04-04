В Петербурге выписали первый административный штраф за нападение собаки на человека

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга рассмотрело первое дело о нападение собаки на человека и назначило хозяйке административный штраф. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания (ЗакС) Андрей Рябоконь.

По его словам, административное наказание за причинение животным вреда жизни или здоровью граждан или их имуществу назначается в Петербурге впервые после вступления в силу изменений в КоАП. За 10 месяцев с момента введения поправок к ответственности по части 3 статьи 8.52 КоАП РФ привлекли всего одну жительницу Северной столицы.

Петербурженку признали виновной в нарушении требований законодательства в области обращения с животными. Городское управление ветеринарии встало на сторону потерпевшего и назначило хозяйке собаки наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Рябоконь напомнил, что в прошлом году после укусов собак в медицинские учреждения обратились 5 245 петербуржцев, каждый четвертый из них — ребенок. Теперь депутат собирается обязать полицию заниматься составлением протоколов по указанной статье и рассмотрением возбужденных по ней дел.



«Соответствующий законопроект я подготовил», — написал Андрей Рябоконь.

Ранее собаки нанесли ущерб автомобилю на $3000, пытаясь поймать кошку.