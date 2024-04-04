Суд изменил приговор распоряжавшимся деньгами Баталова

Московский городской суд изменил приговор в отношении юриста Цивина, актрисы Дрожжиной, а также бывшего нотариуса Бублия по делу о распоряжении деньгами артиста Алексея Баталова. Об этом говорится в Telegram-канале московских судов.

По данным следствия, Цивин и Дрожжина путем обмана подписали доверенность на распоряжение деньгами актера Баталова и в течение двух лет снимали с его счетов денежные средства.

Апелляционная инстанция Московского городского суда определила изменить приговор Замоскворецкого районного суда города Москвы от 26 мая 2023 года.

Из материала следует, что срок приговора Бублию смягчен на 6 месяцев (до 4 лет и 6 месяцев), с лишением права заниматься деятельностью нотариуса до 1 года.

Отмечается, что также внесены изменения в части гражданских исков о компенсации морального вреда. В остальной части приговор оставлен без изменения.

В прошлом году суд вынес приговор Дрожжиной, Цивину и их нотариусу по делу о наследстве Баталова.

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