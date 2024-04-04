Администратора Telegram-канала, выступавшего против СВО, посадили на шесть лет

В Санкт-Петербурге осудили администратора Telegram-канала «Циничный Комяк» за требования о прекращении специальной операции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Николая Фарафонова из Вуктыла (Республика Коми) обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма. Нарушением соответствующей статьи в уголовном кодексе следствие посчитало публикации, сделанные мужчиной в созданном им Telegram-канале в сентябре 2022 года. Эти сообщения, согласно материалам дела, были размещены «в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины».

Кроме того, весной 2023 года Фарафонов отреагировал на опубликованную во «ВКонтакте» статью «Жительницу Коми, которая пыталась поджечь военкомат, не отпустили из СИЗО…». В комментариях к ней он написал: «Героиня нашего времени». Комментарий сочли публичным оправданием терроризма. На суде фигурант дела об оправдании терроризма свою вину не признал и заявил, что не разделяет экстремистских взглядов. По словам осужденного, он назвал землячку героиней, потому что «хотел поддержать человека, попавшего в СИЗО и вынужденного нести все тяготы и лишения, связанные с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу».

Первый Западный окружной военный суд признал фигуранта виновным и приговорил его к лишению свободы. Фарафонова посадили на шесть лет и на три года запретили ему заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов.

Ранее на этот же срок в колонию отправилась активистка из Петербурга, осужденная по статье о фейках про ВС РФ.