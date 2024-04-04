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В Махачкале арестовали троих человек по подозрению в терроризме

Суд в Махачкале арестовал еще троих подозреваемых в терроризме до 1 июня

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Depositphotos

Суд в Махачкале арестовал троих человек, задержанных по подозрению в участии в террористической организации. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Республики Дагестан Зарема Мамаева, передает РИА Новости.

Она отметила, что под стражей оказались двое граждан Таджикистана и один гражданин РФ. При этом последний также является уроженцем Таджикистана, уточняется в публикации.

«Согласно поступившим в суд материалам, подозреваемые <...>, находясь на территории РФ, вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации. Рассмотрев материалы, суд постановлениями от 4 апреля 2024 года избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 26 суток», — подчеркнула Мамаева.

Руководитель пресс-службы Верховного суда Республики Дагестан добавила, что мера пресечения будет действовать до 1 июня текущего года.

1 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в Республике Дагестан четырех человек по подозрению в пособничестве террористам. Как стало известно, оказавшиеся под стражей люди связаны с боевиками, напавшими на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл».

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ заявили о поддержке терроризма теневыми спонсорами.

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